Marmaris Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, devlet hastanesinde elektrik panosundan çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü. Hasta kabul edilemeyecek olan hastanedeki mevcut hastaların da çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edileceği bildirildi.

Marmaris Devlet Hastanesi'nin eczane kısmındaki elektrik panosunda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kabloların tutuşmasıyla yayılan duman, kısa sürede hastane içinde hissedildi. İtfaiyeye haber verilirken, bir yandan da hasta ve çalışanlar için tahliye işlemi başlatıldı.

Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte söndürüp, içeri dolan dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle elektrik panosundaki kablolar ve sistemin zarar gördüğü bildirildi. Bu nedenle hastanenin bir süre hasta kabul edemeyeceği, mevcut hastaların ise çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edileceği bildirildi.