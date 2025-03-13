Muğla'da 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup

MUĞLA'da ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, yurdun farklı yerlerinde vatani görevini yapan Mehmetçiğe mektup yazdı.

Milli Eğitim ile Milli Savunma bakanlıkları iş birliğinde düzenlenen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi ile okuma yazmayı yeni öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri ile vatani görevini yapan Mehmetçik arasında mektuplaşma yoluyla iletişim kurulması amaçlandı. Milli birlik-beraberlik, vatan ve millet sevgisi, yurt savunması konularında farkındalıklarının artırılması hedefiyle yürütülen proje kapsamında; Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akçaova İlkokulu'nda etkinlik yapıldı. 1'inci sınıf öğrencileri, proje kapsamında yazdıkları ilk mektuplarını zarflayıp, Mehmetçiğe göndermek üzere, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli askerlere teslim etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ile müdür yardımcıları, okul yöneticileri ve öğretmenlerin hazır bulunduğu programda, askeri personel tarafından öğrencilere Türk bayrağı, şapka ve çeşitli hediyeler takdim edildi.