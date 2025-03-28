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        Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, şüpheli N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:50
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, şüpheli N.A (29) tutuklandı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turgutreis Mahallesi'nde N.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. N.A’nın 2 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Narkrotik köpeği 'Uçak' ile adreslerde geniş çaplı arama yapan ekipler elbise dolabı içerisinde poşetlere koyulmuş 3,5 kilo metamfetamin, hassas terazi, 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan N.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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