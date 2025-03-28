Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turgutreis Mahallesi'nde N.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. N.A’nın 2 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Narkrotik köpeği 'Uçak' ile adreslerde geniş çaplı arama yapan ekipler elbise dolabı içerisinde poşetlere koyulmuş 3,5 kilo metamfetamin, hassas terazi, 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan N.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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