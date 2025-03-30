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        Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:50
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        Muğla'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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        MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce direğe, ardından da 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker’in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Münire Cebe de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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