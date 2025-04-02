Fethiyespor - 1461 Trabzon FK: 0-3
2'nciLig Beyaz Grup'ta 24'üncü hafta erteleme maçında Fethiyespor evinde 1461 Trabzon FK'ya 3-0 mağlup oldu.
2’nciLig Beyaz Grup’ta 24’üncü hafta erteleme maçında Fethiyespor evinde 1461 Trabzon FK’ya 3-0 mağlup oldu.
İlk yarısı 0-0 biten müsabakada konuk ekip 54’üncü dakikada Eslem Öztürk, 72’nci dakikada Mustafa Fettahoğlu, 79’uncu dakikada ise Enes Karakuş ile goller bularak galibiyete uzandı: 0-3.
Bu sonuçla Fethiyespor 37 puanda kalırken, 1461 Trabzon FK puanını 40’a çıkardı. Ev sahibi ekipte Serdar Deniz, 86’ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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