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        Fethiyespor - 1461 Trabzon FK: 0-3

        2'nciLig Beyaz Grup'ta 24'üncü hafta erteleme maçında Fethiyespor evinde 1461 Trabzon FK'ya 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:16
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        Fethiyespor - 1461 Trabzon FK: 0-3
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        2’nciLig Beyaz Grup’ta 24’üncü hafta erteleme maçında Fethiyespor evinde 1461 Trabzon FK’ya 3-0 mağlup oldu.

        İlk yarısı 0-0 biten müsabakada konuk ekip 54’üncü dakikada Eslem Öztürk, 72’nci dakikada Mustafa Fettahoğlu, 79’uncu dakikada ise Enes Karakuş ile goller bularak galibiyete uzandı: 0-3.

        Bu sonuçla Fethiyespor 37 puanda kalırken, 1461 Trabzon FK puanını 40’a çıkardı. Ev sahibi ekipte Serdar Deniz, 86’ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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