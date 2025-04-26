Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da site aidatları 120 bin liraya kadar çıkıyor

        TÜMGirişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatlarının 500 liradan başlayıp, 120 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da site aidatları 120 bin liraya kadar çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜMGirişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatlarının 500 liradan başlayıp, 120 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Kapar, "Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da bulunduğu bölge, konsept ve içeriğine göre sitelerde aidat fiyatları farklılık gösteriyor. Yarımadanın güney bölgelerinde aidat fiyatları 500 liradan başlarken, kuzey bölgeleri Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü'ne doğru gidildikçe bu rakam 120 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks siteler içerisinde spa, özel plaj, yüzme havuzu gibi detaylar dikkat çekerken, Konacık, Ortakent, Gümbet gibi bölgelerde sadece özel güvenlik, havuz ve bahçıvan gibi hizmetler veriliyor.

        'FARKLI SEBEPLERİ VAR'

        Hizmet ve konuma göre aidat fiyatlarının arttığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Bodrum'da aidat fiyatları 500 liradan başlayıp 120 bin liraya gidiyor. Bunun farklı sebepleri var. Özellikle yarımadanın kuzey bölgelerine gittiğiniz zaman özel plajlı, 7 gün 24 saat güvenliği olan lüks segment dediğimiz sitelerde daha farklı hizmetler alıyorsunuz. Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

        'BU SİTELERDE ÖZEL PLAJLAR YOK'

        Kapar, "Bu sitenin genel olanaklarını korumak için değil daha çok konforu sağlamak adına yapılan düzenlemelerdir. Dolayısıyla bu da aidatların yükselmesine sebep oluyor. Bu siteler özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba, Türkbükü gibi bölgeleri kapsamaktadır. Lüks site içerisinde mülk satın alan alıcı, bu hizmetleri istediği için bu sitelerden ev satın alıyor. Buradaki aidat fiyatları yarımadanın en yüksek fiyatlarını oluşturuyor. 12 ay yaşam kurulan orta segment dediğimiz sitelerde ise bahçıvan, güvenlik, havuz giderleri ve personel sayısına göre aidat rakamları değişiyor. Bu sitelerde özel plajlar yok. Orta segment sisteler Konacık, Bitez, Ortakent gibi bölgeleri içeriyor. Bu siteler içerisinde yaşayanlar, lüks sitede olan hizmetleri istemediği için aidatlar daha makul seviyelerde" diye konuştu.

        'AVRO BAZINDA AİDAT FİYATLARI BELİRLENİYOR'

        Aidat fiyatlarının 120 bin liraya çıktığı sitelerde evlerin fiyatlarının 3 ila 35 milyon avro arasında değiştiğini söyleyen Sevil Ece Gümüş Kapar, "Belirttiğim aidatlar aylık verilen aidatlar. Bazen ara aidatlar da oluyor. Sitelerin konseptine göre değişen aidat uygulamaları var. Ekstra 4 ve 6 ayda bir alınan aidatlar var. Bazı yeni projelerde metrekare birim fiyatına göre avro bazında aidat fiyatları belirleniyor. Sıfır bir sitede genelde ilk etapta aidat fiyatları müteahhit tarafından yönetim oluşturulana kadar belirleniyor. Yaşayan bir sitede ise sitelerin kendi yönetimleri içerisinde belirleniyor. 120 bin lira aidat ödeyen bir kişi minimum o sitede 3 milyon avroya ev almış oluyor. Fiyat aralığı 3 milyon avro ile 35 milyon avro arasında değişen bir siteden bahsediyorum. 500 lira aidat ödeyen kişi ise 3-4 milyona ev almış oluyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi

        Benzer Haberler

        Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı
        Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı
        Fethiye'de "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" düzenlendi
        Fethiye'de "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" düzenlendi
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Muğla'da konuştu:
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Muğla'da konuştu:
        Muğla'da 19 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 19 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Muğla'da gençlik festivali UF...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Muğla'da gençlik festivali UF...
        Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed'in acı günü
        Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed'in acı günü