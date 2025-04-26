Bodrum'da site aidatları 120 bin liraya kadar çıkıyor

TÜMGirişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatlarının 500 liradan başlayıp, 120 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Kapar, "Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da bulunduğu bölge, konsept ve içeriğine göre sitelerde aidat fiyatları farklılık gösteriyor. Yarımadanın güney bölgelerinde aidat fiyatları 500 liradan başlarken, kuzey bölgeleri Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü'ne doğru gidildikçe bu rakam 120 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks siteler içerisinde spa, özel plaj, yüzme havuzu gibi detaylar dikkat çekerken, Konacık, Ortakent, Gümbet gibi bölgelerde sadece özel güvenlik, havuz ve bahçıvan gibi hizmetler veriliyor.

'FARKLI SEBEPLERİ VAR'

Hizmet ve konuma göre aidat fiyatlarının arttığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Bodrum'da aidat fiyatları 500 liradan başlayıp 120 bin liraya gidiyor. Bunun farklı sebepleri var. Özellikle yarımadanın kuzey bölgelerine gittiğiniz zaman özel plajlı, 7 gün 24 saat güvenliği olan lüks segment dediğimiz sitelerde daha farklı hizmetler alıyorsunuz. Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.