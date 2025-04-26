Muğla'da, 3,5 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dalaman ve Köyceğiz’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar, 113 kök kenevir, 1 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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