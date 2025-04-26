Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da, 3,5 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

        Muğla'nınDalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da, 3,5 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’nınDalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dalaman ve Köyceğiz’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 551 gram kubar esrar, 113 kök kenevir, 1 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde üretmek için kullanılan materyal ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        Seyir halindeki römorkun üstüne çıkmaya çalışırken tekerin altında kalıp öl...
        Seyir halindeki römorkun üstüne çıkmaya çalışırken tekerin altında kalıp öl...
        Muğla'da ayaklarına kablo dolanan leyleği itfaiye kurtardı
        Muğla'da ayaklarına kablo dolanan leyleği itfaiye kurtardı
        9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muğlaspor kupasını aldı
        9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muğlaspor kupasını aldı
        Fethiye'de tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi yaşamını yitirdi
        Fethiye'de tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi yaşamını yitirdi
        Traktörle taşınan tekneden düşüp, öldü
        Traktörle taşınan tekneden düşüp, öldü
        Bodrum'a gelen mega yatlara yakıt ikmali yapıldı
        Bodrum'a gelen mega yatlara yakıt ikmali yapıldı