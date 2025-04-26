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        Seyir halindeki römorkun üstüne çıkmaya çalışırken tekerin altında kalıp öldü (2)- Yeniden

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı üzerinde teknenin taşındığı römorka çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz (37), dengesini kaybedip düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:50
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        Seyir halindeki römorkun üstüne çıkmaya çalışırken tekerin altında kalıp öldü (2)- Yeniden
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı üzerinde teknenin taşındığı römorka çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz (37), dengesini kaybedip düştü. Bu sırada römorkun tekerinin altında kalan Gündüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 48 GZ 480 plakalı traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerine çıkmak isteyen Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada üzerinde tonlarca ağırlığındaki teknenin taşındığı römorkun tekerleri Gündüz’ün üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Gündüz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gündüz’ün hareket halindeki romörke çıkmaya çalışırken, düşüp römorkun tekerinin üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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