Bodrum FK – Samsunspor: 1-2

90+11’inci dakikada Bodrum FK’lı yönetici sahaya girerek hakem kararına itiraz etti, polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan dışarı çıkarıldı. Müsabaka Samsunspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

90+10’uncu dakikada VAR incelemesine giden hakem penaltıyı iptal etti.

90’ıncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Bardhi kale önüne sert vuruş yaptı, Okan’ın müdahalesiyle top yeniden oyun alnına dönerken Puşcaş’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SÜPER Lig 33’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 4’üncü dakikada Ahmet Aslan, konuk takımın gollerini 11’inci dakikada penaltıdan Ntcham, 38’inci dakikada Dimata kaydetti. Bu sonuçla düşme hattındaki Bodrum temsilcisi 34 puanda kalırken, 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Samsunspor 54 puana ulaştı.

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