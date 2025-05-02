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        Fethiyespor son maçına evinde çıkacak

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiç bir iddiası bulunmayan Fethiyespor yarın 2024-2025 sezonun son maçında evinde orta sıralarda yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:53
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        Fethiyespor son maçına evinde çıkacak
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        2'nci Lig Beyaz Grup'ta hiç bir iddiası bulunmayan Fethiyespor yarın 2024-2025 sezonun son maçında evinde orta sıralarda yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ramazan Haymana düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi Fethiyespor 43 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Ankara temsilcisi 36 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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