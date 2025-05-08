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        Kırmızı bültenle aranan İngiliz, Fethiye'de yakalandı

        İNTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Cinsel taciz' şüphelisi İngiltere uyruklu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:15
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        Kırmızı bültenle aranan İngiliz, Fethiye'de yakalandı
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        İNTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Cinsel taciz' şüphelisi İngiltere uyruklu S.D.H. (47) Muğla'nın Fethiye ilçesinde, jandarma tarafından yakalandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Cinsel taciz' suçundan Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan S.D.H.'nin Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler S.D.H.'yi yakaladı. S.D.H., işlemlerin ardından ülkesine iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezi’ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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