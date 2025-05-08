Kırmızı bültenle aranan İngiliz, Fethiye'de yakalandı
İNTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Cinsel taciz' şüphelisi İngiltere uyruklu S.
İNTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Cinsel taciz' şüphelisi İngiltere uyruklu S.D.H. (47) Muğla'nın Fethiye ilçesinde, jandarma tarafından yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Cinsel taciz' suçundan Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan S.D.H.'nin Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler S.D.H.'yi yakaladı. S.D.H., işlemlerin ardından ülkesine iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezi’ne teslim edildi.
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