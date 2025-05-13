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        Bodrum'da ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Şahin Korkmaz (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:05
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        Bodrum'da ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Şahin Korkmaz (38), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.30'da Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Şahin Korkmaz, kullandığı 48 SS 346 plakalı motosikletiyle, trafik ışıklarında bekleyen İ.N.A. idaresindeki 17 AGL 082 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Korkmaz, savrularak yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi olay yerinde yaptığı Korkmaz, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Korkmaz, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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