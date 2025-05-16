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        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:15
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        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle 10 tekne sürüklenip karaya oturdu, İstanköy feribot seferleri iptal edildi.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren Bodrum'un güney bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı 100 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Bodrum'da yaşam olumsuz etkilendi. Kumbahçe, Gümbet, Gümüşlük koylarında 10 tekne sürüklenip, karaya oturdu. Tonozdan ayrılan motoryatlar denizde sürüklenirken, mürettebat zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri sürüklendi.

        Öte yandan yapılması planlanan İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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