Bodrum FK - Trabzonspor: 1-1

90+8’inci dakikada VAR incelemesi sonrası hakem penaltıyı iptal etti.

SÜPER Lig'in 36’ncı hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Trabzonspor’u ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK rakibi ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak kümede kalma yolunda ağır yara aldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nı kaybeden Trabzonspor ise Avrupa umudunu tüketti.

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