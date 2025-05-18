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        Bodrum FK - Trabzonspor: 1-1

        STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat AltanşBODRUM FK: Sousa, - Üzeyir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:14
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        Bodrum FK - Trabzonspor: 1-1
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        STAT: Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altanş

        BODRUM FK: Sousa, - Üzeyir (Dk.85 Brazo), Herelle, Ajeti, Ali, Cenk (Dk.78 Ege), Taylan (Dk.88 Puşcaş), Ahmet( Dk.78 Musah Mohammed), Fredy, Bardhi, Gökdeniz( Dk.85 Celal)

        TRABZONSPOR: Muhammet – Lundstram (Dk.67 Mendy), Nwakaeme, Muhammed Cham (Dk.85 Danilo Sikan), Ozan (Dk. 46 Folcerelli), Zubkov, Okay, Draguş (Dk.46 Cihan), Salih, Arif (Dk.67 Visca), Malheiro

        GOLLER: Dk. 12 Taylan(Bodrum FK), Dk.76 (P) Cham (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Zubkov, Cihan (Trabzonspor)

        SÜPER Lig'in 36’ncı hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Trabzonspor’u ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK rakibi ile öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak kümede kalma yolunda ağır yara aldı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nı kaybeden Trabzonspor ise Avrupa umudunu tüketti.

        12’nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Taylan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        26’ncı dakikada Trabzonspor atağında Ozan’ın vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

        İlk yarı 1-0 sona erdi.

        73’üncü dakikada Trabzonspor atağında ceza sahasında Zubkov vuruş yaptığı sırada müdahale sonrası yerde kaldı hakem VAR’a gitti.

        76’ncı dakikada VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararı verirken, Cham’ın penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        90+6’ncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao yerde kaldı hakem VAR’a gitti.

        90+8’inci dakikada VAR incelemesi sonrası hakem penaltıyı iptal etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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