Muğla'da tefeci operasyonunda 6 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'de tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinin 20 Mayıs'ta ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki, 57 bin 800 lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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