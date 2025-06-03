Depremde panik ataktan ölen Afra Nur, LGS'ye hazırlanıyormuş

MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde panik atak nedeniyle hayatını kaybeden Afra Nur Günlü'nün (14) cenazesi, Fethiye'de toprağa verildi. Günlü'nün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığı öğrenildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden 75 kişinin etkilendiğini, 1'i ağır, 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris’in 10,43 kilometre açığında olan depremin derinliğinin 67.91 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Manisa, Kütahya ve Denizli'de de hissedildi.

KRİZ MASASI KURULDU

Depremin ardından Marmaris Kaymakamlığı'nda kriz toplantısı düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AFAD, Kızılay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yanı sıra ilçedeki arama-kurtarma alanında faaliyete gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının ardından AFAD ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarama ve teknik inceleme çalışmalarına başladı. AFAD koordinesinde yaklaşık 230 personelin sahaya çıkarak ilçe genelinde tarama çalışması yatığı kaydedildi. Bir vatandaşın evinde çatlak oluştuğu yönündeki ihbar sonrası adrese ekipler yönlendirildi. Ekiplerin, söz konusu evde teknik incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Kriz masasının tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ve iletişimi kesintisiz sağlamaya devam ettiği belirtildi.