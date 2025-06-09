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        Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

        MUĞLA'nınturistik ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:20
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        Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
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        MUĞLA'nınturistik ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başlarken, yollarda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Ula ve Ortaca gibi dünyaca ünlü turizm ilçelerine sahip Muğla'ya, Kurban Bayramı'yla birlikte tatilciler akın etti. Bayramın süresince otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan binlerce kişi, bu sabahtan itibaren memleketlerine dönüş yolculuğuna başladı. Muğla-Antalya, Muğla-Aydın kara yollarında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı. Bayram tatili boyunca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 380, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 568, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 199 olmak üzere toplam 5 bin 147 personel görev yaptı. İl geneline yaklaşık 200 bin aracın giriş yaptığı ve yaklaşık 3 milyon yerli turistin tatil yaptığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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