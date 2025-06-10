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        Bodrum FK'da hareket başlayacak

        SÜPER Lig'de tek sezon tutunabilen Bodrum FK, 1'inci Lig'e düştükten sonra sessizliğe büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:20
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        Bodrum FK'da hareket başlayacak
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        SÜPER Lig'de tek sezon tutunabilen Bodrum FK, 1'inci Lig'e düştükten sonra sessizliğe büründü. Muğla temsilcisinde yeni sezonla ilgili önümüzdeki günlerde harekete geçilmesi bekleniyor. Küme düştükten sonra Teknik Direktör Jose Morais ve ekibinin ayrıldığı Bodrum'da önce yeni teknik patron belirlenecek. Geçen sezon kadrosunda 14 yabancısı olan Muğla temsilcisi, 1'inci Lig'de biri 22 yaş ve altında kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurabilecek.

        Yabancılardan Diogo Sousa, Riberio, Ajeti, Herelle, Bardhi, Puşcaş, Haqi Osman, Okita, Musah Mohammed, Celustka, Brazao, Seferi, Dimitrov ve devre arasında kiralık olarak giden Obekpa'nın sözleşmelerinin sürdüğü yeşil-beyazlılarda yalnız kontratları biten Bardhi ve Celustka ayrıldı. Geçen sezon kiralık verilen Omar Imeri yerli statüsünde oynuyor. Bazı yabancılarla yollarını ayıracak Bodrum FK, kadrosuna yeni takviyeler yapacak.

        KAPTAN ERKAN VE SÜLEYMAN BOŞTA

        Bodrum Futbol Kulübü'nde mevcut yerli oyunculardan ise 4 isim hariç tamamının kontratı devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda Bölgesel Amatör Lig'den beri 11 yıldır kadroda yer alıp 4 şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki takım kaptanı Erkan Değişmez'in sözleşmesi sona erdi. Yine 2'nci Lig'den bu yana 5 yıldır Bodrum'da oynayan, takımın 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı 2023-2024 sezonunda yarı finalde Çorum FK deplasmanında aşil tendonu kopunca sahalara ancak Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş önünde dönebilen Süleyman Özdamar da boşa çıktı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'dan gelen kaleci Gökhan Akkan ve Galatasaray'dan kiralanan Taylan Antalyalı da serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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