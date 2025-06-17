AVM'deki işletmede yangın

Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan işletmeye ait geri dönüşüm malzemelerinin alev alınca, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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