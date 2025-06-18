Muğlaspor Besim Durmuş ile devam

TFF 2'nci Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesi yönetimini yenileyip sportif direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşan Muğlaspor, takımı 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Besim Durmuş'la da yola devam edecek. Yeşil-beyazlı kulüp, kariyerinde üst üste iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adamla sözleşme yeniledi. Muğlaspor'dan, "Şampiyon teknik direktörümüzle devam. Muğlaspor’umuz, teknik direktörümüz Besim Durmuş ile yeni sezonda da yola devam ediyor. Birlikte yazdığımız başarı hikayesine yenilerini eklemek için hazırız!" açıklaması yapıldı.

KIYANÇ KURADAN MEMNUN

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün İstanbul'da yaptığı kura çekiminde 2'nci Lig Beyaz Grup'a düşen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, değerlendirmelerde bulundu. 'Muğlaspor için çok güzel bir kura, öyle düşünüyoruz' diyen Kıyanç, "Muğlaspor bu liglerin üstünü hak ediyor. İnşallah Türk futbolu için hayırlı olur. Muğlaspor bu grupta iddialı olacaktır. Bunun için güçlü bir kadro için çalışmaya başlayacağız. Biz ısrarla mali disiplinle kulübümüzü yöneteceğiz. Muğlaspor bu yıl şova dayalı, yıldızlar topluluğuyla değil, yüreğiyle oynayacak. İnançlı, karakterli, kulübün futbol kültürüne uygun bir futbolcu topluluğuyla mücadele edeceğiz. Önce birlik sonra birinci lig hedefiyle bu yola çıktık" ifadelerini kullandı.