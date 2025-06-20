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        Cipin çarptığı otomobil banka şubesine girdi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı park halindeki otomobil banka şubesine girdi, müşteriler ve çalışanlar tedirginlik yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:00
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        Cipin çarptığı otomobil banka şubesine girdi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı park halindeki otomobil banka şubesine girdi, müşteriler ve çalışanlar tedirginlik yaşadı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 SA 725 plakalı cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bir bankanın şubesine girdi. O sırada bankada olan müşteriler ve çalışanlar panik yaşarken, cipin sürücü S.A. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi. Banka şubesinde ve 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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