Marmaris'te ot yangını (2)
YANGININÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU: 1 KİŞİ GÖZALTINDAMuğla'nın Marmaris ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 45 dakikada kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
YANGININÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU: 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 45 dakikada kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının 'Leoper' isimli teknede bulunan G.K. (38) adlı kaptanın işaret fişeğini ateşlemesi sonucu çıktığını saptandı. Fişeğin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormana düşerek yangına sebep olduğu tespit edildi. Bunun üzerine G.K., gözaltına alındı. G.K. hakkında 'taksirle orman yangınına sebebiyet verme' suçundan işlem başlatıldı.
Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),
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