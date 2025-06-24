Marmaris'te ot yangını (2)

YANGININÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 45 dakikada kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının 'Leoper' isimli teknede bulunan G.K. (38) adlı kaptanın işaret fişeğini ateşlemesi sonucu çıktığını saptandı. Fişeğin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormana düşerek yangına sebep olduğu tespit edildi. Bunun üzerine G.K., gözaltına alındı. G.K. hakkında 'taksirle orman yangınına sebebiyet verme' suçundan işlem başlatıldı.

Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),