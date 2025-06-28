Muğla'da marinada demirli gulet tekne, çıkan yangında battı

Göcek D-Marin'de demirli bulunan 'SHIPOWNER' isimli yelkenli gulet teknede, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, marinada bulunan diğer teknelerin kaptanları tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine tekne güvenli bir şekilde açığa çekildi. Makine dairesinden başlayan yangında alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Büyük zarar gören tekne battı. Teknedekilerin, yangın çıkınca karaya çıkarak canlarını kurtardığı öğrenildi.

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