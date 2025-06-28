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        Muğla'da marinada demirli gulet tekne, çıkan yangında battı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde, marinada demirli yelkenli gulet tekne çıkan yangında, battı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:22
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        Muğla'da marinada demirli gulet tekne, çıkan yangında battı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde, marinada demirli yelkenli gulet tekne çıkan yangında, battı.

        Göcek D-Marin'de demirli bulunan 'SHIPOWNER' isimli yelkenli gulet teknede, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, marinada bulunan diğer teknelerin kaptanları tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine tekne güvenli bir şekilde açığa çekildi. Makine dairesinden başlayan yangında alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Büyük zarar gören tekne battı. Teknedekilerin, yangın çıkınca karaya çıkarak canlarını kurtardığı öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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