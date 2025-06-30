Bodrum'da maki yangınında alevler onmana sıçradı; AVM tahliye edildi (2)
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde saat 13.
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 13.30 sıralarında makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye yakın bir AVM'nin de tedbir amacıyla tahliye edildiği yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Öte yandan kara araçlarının kolay ulaşımı için geçici olarak trafiğe kapatılan Yeni Hastane Kavşağı ile Ortakent Kavşağı, yeniden trafiğe açıldı.
Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar maki, 2 hektar orman olmak üzere toplam 4 hektar alan zarar gördü. AVM ise tekrar hizmet vermeye başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattı tellerinden kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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