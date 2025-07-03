Muğlaspor Yönetim Kurulu ilk toplantısını Marmaris'te gerçekleştirdi

TFF 2'NCİ Lig'in yeni temsilcilerinden Muğlaspor’un yeni yönetimi, Başkan Menaf Kıyanç öncülüğünde ilk resmi toplantısını Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde bir otelde düzenledi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Toplantıda 27 kişilik yönetim kurulu hazır bulundu. Üyeler arasında Marmarisli iş insanları da yer aldı. Görüşmelerde ön plana çıkan mesaj “Birlik ve hedef birinci lig" oldu.

Başkan Menaf Kıyanç toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Amacımız hem birlik içinde hareket etmek hem de Muğlaspor’u layık olduğu üst liglere taşımak. Muğla, şampiyonluğu hak eden bir şehir. Her ilçeye giderek yerel toplantılar yapacağız ve kulübümüzü tüm şehirle birlikte büyüteceğiz. Kalıcı başarılar hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğlaspor’un finansal durumuna da değinen Kıyanç, kulübün herhangi bir kuruma, kişiye veya oyuncuya borcu olmadığını vurguladı. Ekonomik sıkıntılara rağmen bu durumu korumanın gurur verici olduğunu söyledi. Kıyanç ayrıca, 8-11 yaş grubundaki çocukları kapsayan altyapı projeleriyle U14 Elit Ligi’ne yetenekli oyuncular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.