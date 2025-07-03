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        Muğlaspor Yönetim Kurulu ilk toplantısını Marmaris'te gerçekleştirdi

        TFF 2'NCİ Lig'in yeni temsilcilerinden Muğlaspor'un yeni yönetimi, Başkan Menaf Kıyanç öncülüğünde ilk resmi toplantısını Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bir otelde düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:30
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        Muğlaspor Yönetim Kurulu ilk toplantısını Marmaris'te gerçekleştirdi
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        TFF 2'NCİ Lig'in yeni temsilcilerinden Muğlaspor’un yeni yönetimi, Başkan Menaf Kıyanç öncülüğünde ilk resmi toplantısını Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde bir otelde düzenledi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Toplantıda 27 kişilik yönetim kurulu hazır bulundu. Üyeler arasında Marmarisli iş insanları da yer aldı. Görüşmelerde ön plana çıkan mesaj “Birlik ve hedef birinci lig" oldu.

        Başkan Menaf Kıyanç toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Amacımız hem birlik içinde hareket etmek hem de Muğlaspor’u layık olduğu üst liglere taşımak. Muğla, şampiyonluğu hak eden bir şehir. Her ilçeye giderek yerel toplantılar yapacağız ve kulübümüzü tüm şehirle birlikte büyüteceğiz. Kalıcı başarılar hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Muğlaspor’un finansal durumuna da değinen Kıyanç, kulübün herhangi bir kuruma, kişiye veya oyuncuya borcu olmadığını vurguladı. Ekonomik sıkıntılara rağmen bu durumu korumanın gurur verici olduğunu söyledi. Kıyanç ayrıca, 8-11 yaş grubundaki çocukları kapsayan altyapı projeleriyle U14 Elit Ligi’ne yetenekli oyuncular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Toplantı sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğlaspor’un elde edeceği her başarının, Muğla’nın geneline yansıyacağını belirtti. Aras, “Spor özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çok önemli bir araç. Muğlaspor başarılı olduğunda tüm Muğla kazanır. Diğer kulüplerle de dayanışma içinde olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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