Milas'ta zeytinlik yangını

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 helikopter 4 uçak, 20 arazöz, 6su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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