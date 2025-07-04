Milas'ta orman yangını

Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye hava unsurları ve arazözler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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