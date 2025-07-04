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        Milas'ta zeytinlik yangını (2)

        KISMENKONTROL ALTINDAMilas'a bağlı Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 40 arazöz, 16 iş makinesi, 15 araç, 143 personel ile aralıksız müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:20
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        Milas'ta zeytinlik yangını (2)
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        KISMENKONTROL ALTINDA

        Milas’a bağlı Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 40 arazöz, 16 iş makinesi, 15 araç, 143 personel ile aralıksız müdahale devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Aras elinde köpük püskürten hortumla yangın söndürme mücadelesine de katıldı. Ekiplerin yaklaşık 6,5 saat süren müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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