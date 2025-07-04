Milas'ta zeytinlik yangını (2)
KISMENKONTROL ALTINDAMilas'a bağlı Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 40 arazöz, 16 iş makinesi, 15 araç, 143 personel ile aralıksız müdahale devam ediyor.
KISMENKONTROL ALTINDA
Milas’a bağlı Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıkan yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 40 arazöz, 16 iş makinesi, 15 araç, 143 personel ile aralıksız müdahale devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Aras elinde köpük püskürten hortumla yangın söndürme mücadelesine de katıldı. Ekiplerin yaklaşık 6,5 saat süren müdahalesinin ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
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