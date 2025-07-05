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        Milas'taki zeytinlik yangını 12 saatte kontrol altına alındı

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi 12 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:10
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        Milas'taki zeytinlik yangını 12 saatte kontrol altına alındı
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi 12 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 20 hektar alan zarar gördü.

        Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan 40 arazöz, 16 iş makinesi, 15 araç, 143 personel ile aralıksız müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Gece boyunca belli bölgelerde meydana gelen parlamalar nedeniyle ekipler, sabaha kadar yangına müdahale etti. Alevler saat 03.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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