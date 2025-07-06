Fethiye'de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, Fethiye ilçesi Antalya-Muğla kara yolu üzerindeki Osman Kaya Bulvarı Çatalarık Kavşağı'nda meydana geldi. Turgut A.'nın kullandığı 48TZ plakalı minibüs ile aynı istikamette giden Meryem İ.'nin yönetimindeki 48 PN 770 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kavşaktaki yönlendirme direğine çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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