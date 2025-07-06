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        Fethiye'de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:54
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        Fethiye'de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, Fethiye ilçesi Antalya-Muğla kara yolu üzerindeki Osman Kaya Bulvarı Çatalarık Kavşağı'nda meydana geldi. Turgut A.'nın kullandığı 48TZ plakalı minibüs ile aynı istikamette giden Meryem İ.'nin yönetimindeki 48 PN 770 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kavşaktaki yönlendirme direğine çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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