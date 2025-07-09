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        Bodrum FK'lı Üzeyir resmen Çorum FK'da

        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen, takımın kaptanlarından sağ bek Üzeyir Ergün resmen Çorum FK'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:25
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        Bodrum FK'lı Üzeyir resmen Çorum FK'da
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        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde 4 sezondur istikrarlı bir şekilde forma giyen, takımın kaptanlarından sağ bek Üzeyir Ergün resmen Çorum FK'ya transfer oldu. 2021-2022 sezonunda yeşil-beyazlılara 2'nci Lig'de mücadele ederken gelen Üzeyir, burada 2 şampiyonluk birden yaşadı. Geldiği ilk sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde bir üst lige çıkma sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonunda ise 1'inci Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaştı.

        Geçen sezon ise takımı Bodrum FK gibi ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayan Üzeyir Ergün 25 maçta forma giyip bin 622 dakika süre aldı. Üzeyir, ilk kez 27 yaşında Somaspor'da profesyonel olduktan sonra Bodrum'a gelmişti.

        Bodrum FK, Üzeyir için teşekkür mesajı yayınladı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Üzeyir Ergün’ün transferi konusunda Çorum FK ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

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