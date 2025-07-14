Bodrum FK yenişemedi

SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK yeni sezonun ilk hazırlık maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör koltuğuna Burhan Eşer'i getirerek sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk özel maçta Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Sahaya Bahrican - Imeri, İsmail, Ali Aytemur, Ege, Fredy, Mustafa, Gökdeniz, Celal, Dimitrov, Seferi ilk 11'iyle çıkan Bodrum ekibinde yeni transferler Ali Habeşoğlu ve Berşan maça yedek başladı. İki takım 90 dakikada eşitliği bozamadı.

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