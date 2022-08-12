Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Limanda yürüyüş yapanlar, cep telefonlarıyla yatın fotoğraf ve videosunu çekti.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, mega yatlar "319011300" Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde, Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" körfezde alargada bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.