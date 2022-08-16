Muğla'da 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 19'uncu Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Hamlet" balesi ile devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde "Hamlet" adlı eser, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Koreografisi Nugzar Magalashvili'ye, müziği Revaz Gabichvadze'ye ait ve librettosunu Medeia Magalashvili'nin yazdığı eser, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

William Shakespeare'in "Hamlet" tragedyasının iki perdelik bale uyarlaması, izleyenlerin beğenisini topladı. İzleyenler arasında Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve oyuncu Ali Poyrazoğlu da yer aldı.

Festival, 19 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Güldestan" adlı eseri sahnelemesiyle sona erecek.

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