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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

AA

"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2509 yolcu ile 921 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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