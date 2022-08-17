Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Şehit Fethibey Caddesi'ndeki bir araçtan cüzdan çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 40 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin C.D. (15) olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinden çalınan kredi kartı ile başka isimlere ait kredi kartları ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.