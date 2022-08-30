Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

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MUĞLA (AA) - Fethiye Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nu ziyaret etti.

Dernek başkanı Cihan Ünal yönetimini tanıtarak, Dadaşoğlu'na Fenerbahçe atkısı hediye etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Dadaşoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

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