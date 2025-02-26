Marmaris'te ilkokula kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ilkokulda hayırseverce oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Gölenye Mahallesi'ndeki 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda hayırsever Niyazi Musaoğlu tarafından yakın zamanda kaybettiği kızı Nevin Musaoğlu adına oluşturulan kütüphanenin açılışına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kaymakam Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, hayırsever Niyazi Musaoğlu’na teşekkür etti.

Muğla’da birinci meselelerinin eğitim ve kitap olduğunu belirten Akbıyık, "Kütüphaneler çok önemli. Birinci görevimiz okumak ve okutmak. Çocuklarımız okudukça çok mutlu olacağız. Çocuklarımız okudukça hayatta daha başarılı olacaklar. Daha güzel meslekler edinip daha güzel yerlere gelecekler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Açılışın ardından birinci sınıf şubelerini gezen Vali Akbıyık ve beraberindekiler öğrencilere Valilikçe yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında hikaye kitabı hediye etti.

İlkokul öğrencilerinin istifade edeceği kütüphanede 1500 kitap ve bilgisayar bulunuyor.