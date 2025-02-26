Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Trafik kazası sonucu engelli kalan Hasan Tabak'ın başka bir kazada ölümü sevenlerini üzdü

        ALİ BALLI - Bodrumlular, her fırsatta trafik kurallarına dikkati çeken 35 yaşındaki engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazası sonucu engelli kalan Hasan Tabak'ın başka bir kazada ölümü sevenlerini üzdü
        ABONE OL

        ALİ BALLI - Bodrumlular, her fırsatta trafik kurallarına dikkati çeken 35 yaşındaki engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Bodrum ilçesinde 9 yaşında kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kalan Tabak, 23 Şubat'ta Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Tabak'ın yıllarca eğitim ve rehabilitasyon gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yetkilileri ve hayırseverler, onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

        Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Danışma Kurulu Başkanı ve önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, AA muhabirine, Hasan Tabak'ın vakfın örnek öğrenci tipini oluşturduğunu, çok gayretli, neşeli ve entelektüel olduğunu söyledi.

        Tabak'ın fiziksel engeline ve sağlık sorunlarına rağmen dışarıya yüksek bir motivasyon yaydığını ifade eden Akkaya, "Ben bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Ailesiyle kan bağı zayıf olan engellilerin dünyaları çok yalnız. Toplumun bunu bir ödev olarak önüne koyması lazım. Ne yapılabilir? Yani ayda bir iki etkinlikle yetişkin engellilerle bir araya gelinebilir, sosyalleşmelerine yardımcı olunabilir." dedi.

        Bodrum'un yollarının engelli bireylerin kullanıma elverişli olmadığını dile getiren Akkaya, Tabak'ın kaza yaptığı yerde kaldırım ve ışıklandırmanın bulunmadığını savundu.

        Vakıfta 200 çocuğun elinden tutulduğunu, Hasan Tabak'ın da bunlardan birisi olduğunu anlatan Akkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Neredeyse 30-40 arkadaşı vakfın imkanları ve örgütlenmesi sayesinde birey olma olgunluğuna erişti. Toplum olarak bunu da görev olarak addetmeliyiz diye düşünüyorum. Hasan'ın talihsiz bir hayatı vardı. Annesini erken yaşlarda kaybetti, 9 yaşında bir trafik kazası, sonra babasını kaybetti, en son babaannesini kaybetti, yalnız kaldı. Hasan çok akıllı çocuktu ve toplumda böyle trafik kazalarını dikkati çeken çeşitli girişimleri de oldu. Bizleri de hep uyarırdı. Vakfın önünde, ana yoldaki işaretlemeleri ve ışıklandırmayı da onun zorlamasıyla öncelemiştik. Maalesef bu talihsiz hayatı yine o şekilde son buldu, üzgünüm."

        Hasan Tabak'ın seramik öğretmeni Tarık Kartal da vakfa başladığında kendisini ilk karşılayan öğrencinin Hasan Tabak olduğunu ifade etti.

        Tabak'ın çok kibar ve çalışkan bir öğrenci olduğunu vurgulayan Kartal, "Onunla çok uzun zaman seramik çalışması yaptık. Vakıfta kendilerini çok geliştirmişlerdi. Hasan çok çalışkan bir öğrenciydi. Kendisinin çok güzel bir kalbi vardı. İşini çok seviyordu. Hayatı iş olmuştu ve orada kendini buluyordu. Ömrü yetseydi daha da ileriye gideceğine emindim." ifadesini kullandı.

        - "Can dostumu trafik kazasına kurban verdim"

        Hasan Tabak ile uzun süre aynı evi paylaşan vakıf öğrencilerinden Musa Turan, duygularını şöyle dile getirdi:

        "Çok temiz kalpli, çok iyi bir insandı. Bir daha öyle bir arkadaşım olmayacak. Her gün beraberdik. Küçükken de böyle bir şey yaşadığı için hep trafiğe dikkat ederdi. Daha dikkatli araç kullansınlar, insanların canını hiçe saymasınlar. Can dostumu trafik kazasına kurban verdim. Başka canlar kurban olmasın. O yüzden lütfen gereken yapılsın."

        - Hasan Tabak'ın acı hayatını AA gündeme taşımıştı

        Annesini 6 aylıkken kaybeden, 9 yaşında kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan, babası ve babaannesini de kaybedince yalnız kalan Hasan Tabak'ın "engele" yer vermediğini gösterdiği hüzünlü yaşamı, 2021'de Bodrum ilçesinde AA muhabirince özel haber olarak kaleme alınmış, yerel ve ulusal medyada da geniş yer bulmuştu.

        Tek katlı evinde yalnız yaşayan Tabak, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla da örnek oluyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?

        Benzer Haberler

        Datça'da mevsimin ilk badem çağlası toplanıyor
        Datça'da mevsimin ilk badem çağlası toplanıyor
        Bodrum'da bilim insanlarının katılımıyla deprem ve tsunami paneli düzenlend...
        Bodrum'da bilim insanlarının katılımıyla deprem ve tsunami paneli düzenlend...
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, eski belediye başkanı hakkındaki suç...
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, eski belediye başkanı hakkındaki suç...
        Hafif ticari aracın çarptığı engelli, son yolculuğuna Beşiktaş formasıyla u...
        Hafif ticari aracın çarptığı engelli, son yolculuğuna Beşiktaş formasıyla u...
        Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi
        Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi