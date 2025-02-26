Trafik kazası sonucu engelli kalan Hasan Tabak'ın başka bir kazada ölümü sevenlerini üzdü
ALİ BALLI - Bodrumlular, her fırsatta trafik kurallarına dikkati çeken 35 yaşındaki engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.
ALİ BALLI - Bodrumlular, her fırsatta trafik kurallarına dikkati çeken 35 yaşındaki engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.
Bodrum ilçesinde 9 yaşında kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kalan Tabak, 23 Şubat'ta Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Tabak'ın yıllarca eğitim ve rehabilitasyon gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yetkilileri ve hayırseverler, onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Danışma Kurulu Başkanı ve önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, AA muhabirine, Hasan Tabak'ın vakfın örnek öğrenci tipini oluşturduğunu, çok gayretli, neşeli ve entelektüel olduğunu söyledi.
Tabak'ın fiziksel engeline ve sağlık sorunlarına rağmen dışarıya yüksek bir motivasyon yaydığını ifade eden Akkaya, "Ben bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Ailesiyle kan bağı zayıf olan engellilerin dünyaları çok yalnız. Toplumun bunu bir ödev olarak önüne koyması lazım. Ne yapılabilir? Yani ayda bir iki etkinlikle yetişkin engellilerle bir araya gelinebilir, sosyalleşmelerine yardımcı olunabilir." dedi.
Bodrum'un yollarının engelli bireylerin kullanıma elverişli olmadığını dile getiren Akkaya, Tabak'ın kaza yaptığı yerde kaldırım ve ışıklandırmanın bulunmadığını savundu.
Vakıfta 200 çocuğun elinden tutulduğunu, Hasan Tabak'ın da bunlardan birisi olduğunu anlatan Akkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Neredeyse 30-40 arkadaşı vakfın imkanları ve örgütlenmesi sayesinde birey olma olgunluğuna erişti. Toplum olarak bunu da görev olarak addetmeliyiz diye düşünüyorum. Hasan'ın talihsiz bir hayatı vardı. Annesini erken yaşlarda kaybetti, 9 yaşında bir trafik kazası, sonra babasını kaybetti, en son babaannesini kaybetti, yalnız kaldı. Hasan çok akıllı çocuktu ve toplumda böyle trafik kazalarını dikkati çeken çeşitli girişimleri de oldu. Bizleri de hep uyarırdı. Vakfın önünde, ana yoldaki işaretlemeleri ve ışıklandırmayı da onun zorlamasıyla öncelemiştik. Maalesef bu talihsiz hayatı yine o şekilde son buldu, üzgünüm."
Hasan Tabak'ın seramik öğretmeni Tarık Kartal da vakfa başladığında kendisini ilk karşılayan öğrencinin Hasan Tabak olduğunu ifade etti.
Tabak'ın çok kibar ve çalışkan bir öğrenci olduğunu vurgulayan Kartal, "Onunla çok uzun zaman seramik çalışması yaptık. Vakıfta kendilerini çok geliştirmişlerdi. Hasan çok çalışkan bir öğrenciydi. Kendisinin çok güzel bir kalbi vardı. İşini çok seviyordu. Hayatı iş olmuştu ve orada kendini buluyordu. Ömrü yetseydi daha da ileriye gideceğine emindim." ifadesini kullandı.
- "Can dostumu trafik kazasına kurban verdim"
Hasan Tabak ile uzun süre aynı evi paylaşan vakıf öğrencilerinden Musa Turan, duygularını şöyle dile getirdi:
"Çok temiz kalpli, çok iyi bir insandı. Bir daha öyle bir arkadaşım olmayacak. Her gün beraberdik. Küçükken de böyle bir şey yaşadığı için hep trafiğe dikkat ederdi. Daha dikkatli araç kullansınlar, insanların canını hiçe saymasınlar. Can dostumu trafik kazasına kurban verdim. Başka canlar kurban olmasın. O yüzden lütfen gereken yapılsın."
- Hasan Tabak'ın acı hayatını AA gündeme taşımıştı
Annesini 6 aylıkken kaybeden, 9 yaşında kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan, babası ve babaannesini de kaybedince yalnız kalan Hasan Tabak'ın "engele" yer vermediğini gösterdiği hüzünlü yaşamı, 2021'de Bodrum ilçesinde AA muhabirince özel haber olarak kaleme alınmış, yerel ve ulusal medyada da geniş yer bulmuştu.
Tek katlı evinde yalnız yaşayan Tabak, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla da örnek oluyordu.
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