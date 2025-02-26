Trafik kazası sonucu engelli kalan Hasan Tabak'ın başka bir kazada ölümü sevenlerini üzdü

ALİ BALLI - Bodrumlular, her fırsatta trafik kurallarına dikkati çeken 35 yaşındaki engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Bodrum ilçesinde 9 yaşında kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kalan Tabak, 23 Şubat'ta Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tabak'ın yıllarca eğitim ve rehabilitasyon gördüğü Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yetkilileri ve hayırseverler, onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Danışma Kurulu Başkanı ve önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, AA muhabirine, Hasan Tabak'ın vakfın örnek öğrenci tipini oluşturduğunu, çok gayretli, neşeli ve entelektüel olduğunu söyledi.

Tabak'ın fiziksel engeline ve sağlık sorunlarına rağmen dışarıya yüksek bir motivasyon yaydığını ifade eden Akkaya, "Ben bir şeye dikkati çekmek istiyorum. Ailesiyle kan bağı zayıf olan engellilerin dünyaları çok yalnız. Toplumun bunu bir ödev olarak önüne koyması lazım. Ne yapılabilir? Yani ayda bir iki etkinlikle yetişkin engellilerle bir araya gelinebilir, sosyalleşmelerine yardımcı olunabilir." dedi.

Bodrum'un yollarının engelli bireylerin kullanıma elverişli olmadığını dile getiren Akkaya, Tabak'ın kaza yaptığı yerde kaldırım ve ışıklandırmanın bulunmadığını savundu.

Vakıfta 200 çocuğun elinden tutulduğunu, Hasan Tabak'ın da bunlardan birisi olduğunu anlatan Akkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neredeyse 30-40 arkadaşı vakfın imkanları ve örgütlenmesi sayesinde birey olma olgunluğuna erişti. Toplum olarak bunu da görev olarak addetmeliyiz diye düşünüyorum. Hasan'ın talihsiz bir hayatı vardı. Annesini erken yaşlarda kaybetti, 9 yaşında bir trafik kazası, sonra babasını kaybetti, en son babaannesini kaybetti, yalnız kaldı. Hasan çok akıllı çocuktu ve toplumda böyle trafik kazalarını dikkati çeken çeşitli girişimleri de oldu. Bizleri de hep uyarırdı. Vakfın önünde, ana yoldaki işaretlemeleri ve ışıklandırmayı da onun zorlamasıyla öncelemiştik. Maalesef bu talihsiz hayatı yine o şekilde son buldu, üzgünüm."