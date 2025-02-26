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        Marmaris'te düzenlenen masa tenisi turnuvasında 4 bin 500 öğrenci mücadele etti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen masa tenisi turnuvasına 4 bin 500 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:45
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        Marmaris'te düzenlenen masa tenisi turnuvasında 4 bin 500 öğrenci mücadele etti
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen masa tenisi turnuvasına 4 bin 500 öğrenci katıldı.

        Marmaris Kaymakamlığı himayesinde yürütülen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla Şube Başkanlığı işbirliğiyle bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için hazırlanan "Hepimiz için bağımsız gelecek" projesi kapsamında turnuva düzenlendi.

        Ergenlik döneminde çocukların bağımlılıklarının önüne geçmek için gerçekleştirilen organizasyonda, 21 ortaokuldan 4 bin 500 öğrenci dereceye girmek için mücadele etti.

        Kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen turnuvada, her okulun şampiyonlarına ödülleri verilmeye başlandı.

        Gölenye Mahallesi'ndeki İçmeler İnayet Coşkun Kodak/Kamil Acarer Ortaokulu masa tenisi turnuvası birincisi kızlarda Esmey Yumrukçu, erkeklerde Emre Ceylan ödüllerini Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan aldı.

        Akbıyık, projeye katkı verenleri tebrik ederek, bağımsız bir gelecek için bağımlı olmadan yaşamak gerektiğini ifade etti. Teknoloji bağımlılığının en büyük düşman olduğunu dile getiren Akbıyık, "Telefonu bırakıp kitaba bakacağız, spor yapacağız, masa tenisi oynayacağız. Gelecekte daha farklı daha başarılı insan olmamıza neden olacak. Telefonla teknolojiyle televizyonla çok vakit geçirirsek hem eğitim hem de sağlık olarak kayıplar yaşarız." dedi.

        Ödül töreninin ardından öğrenciler hazırladıkları Yeşilay Köşesi'ni tanıttı, bağımlılıkla ilgili pandomim gösterisi sunuldu.

        Vali Akbıyık, turnuvanın okul birincisiyle gösteri maçı da gerçekleştirdi.

        Ödül törenine, Kaymakam Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Muğla Yeşilay Şube Başkanı Şenol Şengür, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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