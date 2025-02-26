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        Muğla'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:05
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        Muğla'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespitine ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda FETÖ'nün "güncel finans yapılanması" doğrultusunda ilçede faaliyet gösterdiği iddia edilen bir iş yeriyle bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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