Muğla'daki termik santralde kadınlar her kademede etkin rol üstleniyor

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MUĞLA (AA) - Türkiye'deki termik santraller arasında önemli yere sahip Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nde genel müdür yardımcılığından iş güvenliğine, mühendislikten işçiliğe kadar birçok alanda kadınlar görev yapıyor.

Kadınların kömür sahasında ve termik santralde yaptığı çalışmalar hemcinslerine de örnek oluyor.

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, AA muhabirine, santrallerde 3 bin 100 çalışan arasında kadınların önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Kadınların enerjisine güvendiklerini dile getiren Dinç, "Yaptıkları her işi başarı ve titizlikle yaptıkları için kadın istihdamına önem veriyoruz. Genel müdür yardımcısından sahada çalışana kadar her alanda kadınlar görev yapıyor." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit ise 20 yıldır enerji sektöründe her alanda görev yaptığını belirtti.

Maden ve enerji sektöründe çalışmanın çok yoğun bir özveri istediğini ifade eden Pelit, "Kadın çalışma arkadaşlarıma bu alanda rol model olabiliyorsam ne mutlu bana. Her sektörün zorlukları var fakat çalışmak ve gayret göstermek her kadının başarabileceği bir şey." diye konuştu.

Maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Şule Beyter de 23 yıldır madencilik alanında çalıştığını, 8 senedir de termik santralde iş güvenliği müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Daha çok kömür sahasında olduklarını anlatan Beyter, şöyle konuştu:

"Sabah toplantıdan sonra sahaya çıkarak yaklaşık 130 kamyon ve 60 iş makinesi arasında oradaki trafiği yönetmek, çalışanların güvenliğini sağlayarak güvenli üretim yapmak için oradaki kıstasları uygulamakla zamanımız geçiyor. Bunun yanında sahadaki çalışan arkadaşlarımızı belirli dönemlerde iş güvenliği eğitimine alıyoruz. Sahamızın güvenliği kadar çalışanlarımızın güvenliği de bizim için çok önemli. Bir kadın olarak bunları başarmak çok güzel bir duygu."

Sektörde kadın çalışan sayısının her geçen gün arttığını belirten Beyter, alt kademeden üst kademeye kadar her alanda kadın varlığının hakim olduğunu bildirdi.

Beyter, santralde ve maden sahasında çalışan birçok erkek çalışma arkadaşlarının kendilerini örnek alıp eşini ve kızlarını bu alana yönlendirdiğini ifade etti.

Yönetim Sistemleri Direktörü Banu Göle ise yaklaşık 30 yıldır çevre mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.

Çevresel açıdan izinlerin alınması ve süreçlerin yönetilmesinin kendi sorumluğunda olduğunu belirten Göle, işini seven tüm kadınların her sektörde görev yapabileceğini dile getirdi.

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