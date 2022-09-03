Ortaca'da balıkçılar kooperatifte buluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kurulan Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi (ORSU), Sarıgerme ve Daylan mahallelerinde faaliyet gösteren balıkçıları bir araya getirdi.

Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan, balıkçılık faaliyetlerinin tarım sektörü içinde ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını bildirdi.

Sektörde yaşanan sorunların çözümlenmesinde balıkçıların kooperatif çatısı altında örgütlenmesinin önemli rol oynadığını aktaran Akdoğan,"Ortaca bölgesinde bugüne kadar sorunlarına bireysel olarak çözüm getiremeyen balıkçılar ne yazık ki kurumsal alanda muhatap bulamıyordu. Bölge balıkçıların temsilen bir kooperatifin olması gerektiğine inanan uzun yıllar balıkçılık yapan tekne sahibi arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu eksiği tamamlama kararını aldık." diye konuştu.

Hedeflerinin bölgedeki balıkçılık sektörüne katma değer sağlamak olduğunu belirten Akdoğan, sadece denizdeki balıkların değil, bölge iklimi ve şartlarına uygun her türlü su ürününü yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.





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