Muğla'da su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gökhan Ş. idaresindeki Marmaris Belediyesine ait 48 ST 984 plakalı çöp kamyonu, Armutalan Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı.

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