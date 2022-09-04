Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu, pencereden atlayan bir kişi yaralandı.

Turgutreis Mahallesi'ndeki iki katlı evden dumanların yükseldiğini fark edenler, yardım çağırdı.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangın sırasında evin penceresinden atlayarak kaçmak isterken yaralandığı belirtilen Muhterem Dokgözoğlu, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.