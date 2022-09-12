Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen ikisi FETÖ şüphelisi, ikisi FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti.

Yakalanarak bota alınanların, meslekten ihraç edilen eski askerler M.Ö, S.G, EÖ. ve E.G. olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan ikisinin terör örgütü üyeliği suçundan arandığı tespit edildi. Diğer iki kişinin ise aynı suçtan yargılanmaları devam ettiği için yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu anlaşıldı.

Yakalanan 4 kişinin işlemleri sürüyor.

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