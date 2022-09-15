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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti

AA

Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı halde bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Reşadiye Mahallesi'ndeki hayvanlarının yanına giden Hüseyin Akbay’ı (33) traktörünün yanında yaralı bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesine kaldırılan Akbay, hayatını kaybetti.

Traktörün yatağından çıkan dingilinin göğsüne çarptığı değerlendirilen Akbay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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