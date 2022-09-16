MTO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

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MUĞLA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Marmaris Ticaret Odası (MTO) iş birliğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için 500 adet kırtasiye paketi yardımı yapıldı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan ve Genel Sekreter Taşkın Baykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'yı ziyaret ederek 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan kırtasiye malzemelerini teslim etti.

Yapılan kırtasiye yardımıyla ilgili açıklamada bulunan MTO Başkanı Ayhan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle Oda olarak temel eğitim gereksinimlerine ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize dağıtılmak üzere 500 adet kırtasiye paketi hazırladık ve sahiplerine ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

MTO Meclis Başkanı Nurgül Candan da oda olarak her zaman eğitim camiasının yanında yer aldıklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ise eğitim öğretim sürecine kıymetli katkılar sunan, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı MTO'ya teşekkür etti.

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