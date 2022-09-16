Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botundan yapılan "dur" ihtarına uymayan düzensiz göçmenler ilerlemeyi sürdürdü.

Sahil Güvenlik ekibi aralarında yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen kişi ile 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bottan düştüğü belirlenen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik botu ile karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı.

Cansız bedenine ulaşılan düzensiz göçmenin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.