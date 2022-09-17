Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin (46), Faralya Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İstihbarat Amirliği ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeği "Zorlu"nun da katıldığı aramada, 42 kapsül içerisinde bitki temelli ve yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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